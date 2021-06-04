Володин не исключил попыток вмешательства Запада в выборы в Госдуму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в беседе с RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не исключил, что западные партнёры могут предпринять попытки вмешательства в предстоящие выборы в нижнюю палату российского парламента.

«(Такие попытки. — RT) будут. И нам надо из этого исходить. По-другому не сможет развиваться ситуация. И Соединённые Штаты Америки, и Запад попытаются вновь сделать всё возможное для того, чтобы продвинуть для них более лояльные политические силы — тех, кто будет отрабатывать их интересы. Ну и, конечно, сделать всё для ослабления существующей власти в Российской Федерации, которая для них невыгодна, потому что страна развивается, отстаивая свои позиции, укрепляя суверенитет», — заявил Володин.

Кроме того, он подчеркнул необходимость принять меры для того, чтобы выбор российского народа, который является источником власти в стране, был защищён.

«Нам необходимо сделать всё для этого», — подытожил Володин.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить НКО и СМИ, признанным иностранными агентами, проводить социологические опросы в периоды избирательных кампаний.