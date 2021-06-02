В Госдуме предложили ограничить работу иноагентов в периоды избирательных кампаний

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить НКО и СМИ, признанным иностранными агентами, проводить социологические опросы в периоды избирательных кампаний. Копия письма на имя генерального прокурора России Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

Парламентарий отметил, что НКО и СМИ, внесённые в реестры иноагентов, могут продолжать осуществлять политическую деятельность, в том числе проводить соцопросы в периоды избирательных кампаний на территории России.

Однако такая возможность, по словам депутата, позволяет организациям, фактически получающим средства из иностранных источников, манипулировать полученными данными с целью создания в обществе ложного представления о поддержке того или иного кандидата, той или иной политической партии.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность ограничения права НКО и СМИ, признанных выполняющими функцию иностранного агента, проводить социологические опросы в периоды избирательных кампаний, связанные с уровнем поддержки участников выборов», — говорится в обращении.

В качестве примера Фёдоров сослался на недавние президентские выборы в Белоруссии.

«В период избирательной кампании СМИ и НКО, получающие финансирование из иностранных источников, пытались дестабилизировать политическую ситуацию в стране, искусственно занижали рейтинг действующего главы государства, что показали фактические результаты выборов», — подчеркнул депутат.

В частности, в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в настоящее время входят такие организации, как Фонд борьбы с коррупцией*, Центр независимых социологических исследований, Аналитический центр Юрия Левады («Левада-Центр»)**. Данные организации периодически проводили или проводят соцопросы на различные темы, в том числе на политическую.

Ранее в России предложили ограничить право работать в избирательных комиссиях причастным к экстремизму.

Подробнее — в материале RT.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр Юрия Левады» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 05.09.2016.