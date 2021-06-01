В России выступили за ограничение права работать в избирательных комиссиях причастным к экстремизму

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить причастным к экстремизму право на работу в избирательных комиссиях. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог напомнил, что в мае этого года Госдума в трёх чтениях приняла проект закона, который ограничивает право лиц, связанных с экстремистскими организациями, участвовать в выборах.

В то же время согласно действующему законодательству данные лица не ограничены в праве быть членами избирательных комиссий. Однако допуск подобных граждан в избирательные комиссии, как считает Орлов, может спровоцировать попытки срыва выборного процесса, манипуляции с голосами избирателей и т. д.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений в избирательное законодательство в части ограничения лиц, связанных с экстремистскими организациями, в праве входить в составы избирательных комиссий на тот же период времени, на который они будут лишены права избираться на выборах», — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете избираться причастным к экстремизму.

Как уточняется на сайте нижней палаты парламента, для руководителей срок такого запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности организации, а для участников и работников — три года.