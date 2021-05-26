Госдума приняла закон о запрете избираться причастным к экстремизму

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, которым запрещается участие в выборах руководителям, членам или тем, кто финансировал экстремистские или террористические организации, признанные таковыми по решению суда.

Как уточняется на сайте нижней палаты парламента, для руководства срок такого запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности такой организации, а для участников и работников — три года.

Ранее сообщалось, что действие закона о запрете участия в выборах в органы власти причастным к экстремистским или террористическим организациям не будет распространяться на выборы, которые пройдут до вступления документа в силу.