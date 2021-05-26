Госдума приняла закон о запрете избираться причастным к экстремизму

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, которым запрещается участие в выборах руководителям, членам или тем, кто финансировал экстремистские или террористические организации, признанные таковыми по решению суда.
Госдума приняла закон о запрете избираться причастным к экстремизму
  • РИА Новости

Как уточняется на сайте нижней палаты парламента, для руководства срок такого запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности такой организации, а для участников и работников — три года.

Ранее сообщалось, что действие закона о запрете участия в выборах в органы власти причастным к экстремистским или террористическим организациям не будет распространяться на выборы, которые пройдут до вступления документа в силу.

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