Стали известны детали поправок о запрете избираться причастным к экстремизму

Действие закона о запрете участия в выборах в органы власти причастным к экстремистским или террористическим организациям не будет распространяться на выборы, которые пройдут до вступления документа в силу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на внесённые ко второму чтению поправки.

Как объяснил председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, согласно поправкам, запрет будет касаться выборов всех уровней, а не только в Госдуму.

При этом в документе уточняется, что не имеют права избираться граждане России, которые причастны к деятельности общественного или религиозного объединения или иной организации, которую суд постановил запретить или ликвидировать за нарушения законодательства, касающегося противодействия экстремизму и терроризму.

Также предполагается, что причастность к подобным организациям будет устанавливаться в судебном порядке.

Клишас заявил, что поправки направлены на установление дополнительных гарантий реализации избирательных прав.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете участия в парламентских выборах причастных к экстремистским общественным или религиозным организациям лиц.