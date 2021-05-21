Стали известны детали поправок о запрете избираться причастным к экстремизму

Короткая ссылка
Действие закона о запрете участия в выборах в органы власти причастным к экстремистским или террористическим организациям не будет распространяться на выборы, которые пройдут до вступления документа в силу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на внесённые ко второму чтению поправки.
Стали известны детали поправок о запрете избираться причастным к экстремизму
  • © РИА Новости

Как объяснил председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, согласно поправкам, запрет будет касаться выборов всех уровней, а не только в Госдуму.

При этом в документе уточняется, что не имеют права избираться граждане России, которые причастны к деятельности общественного или религиозного объединения или иной организации, которую суд постановил запретить или ликвидировать за нарушения законодательства, касающегося противодействия экстремизму и терроризму. 

Также предполагается, что причастность к подобным организациям будет устанавливаться в судебном порядке. 

Клишас заявил, что поправки направлены на установление дополнительных гарантий реализации избирательных прав.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете участия в парламентских выборах причастных к экстремистским общественным или религиозным организациям лиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить