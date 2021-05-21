Стали известны детали поправок о запрете избираться причастным к экстремизму
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Как объяснил председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, согласно поправкам, запрет будет касаться выборов всех уровней, а не только в Госдуму.
При этом в документе уточняется, что не имеют права избираться граждане России, которые причастны к деятельности общественного или религиозного объединения или иной организации, которую суд постановил запретить или ликвидировать за нарушения законодательства, касающегося противодействия экстремизму и терроризму.
Также предполагается, что причастность к подобным организациям будет устанавливаться в судебном порядке.
Клишас заявил, что поправки направлены на установление дополнительных гарантий реализации избирательных прав.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете участия в парламентских выборах причастных к экстремистским общественным или религиозным организациям лиц.