ГД одобрила проект о запрете избираться причастным к экстремизму

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете участия в парламентских выборах причастных к экстремистским общественным или религиозным организациям лиц, следует из пресс-релиза нижней палаты парламента России.
ГД одобрила проект о запрете избираться причастным к экстремизму
  • РИА Новости

«Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, которым запрещается участие в выборах в ГД руководителям, членам или тем, кто финансировал экстремистские или террористические организации, признанные таковыми по решению суда», — следует из заявления.

Соавтор проекта председатель Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пояснил, что учредители и руководители таких организаций не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет, а рядовые участники — в течение трёх лет со дня вступления в силу решения суда о запрете деятельности этой организации.

Ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту предложил принять в первом чтении данный законопроект.

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