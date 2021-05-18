ГД одобрила проект о запрете избираться причастным к экстремизму
- РИА Новости
«Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, которым запрещается участие в выборах в ГД руководителям, членам или тем, кто финансировал экстремистские или террористические организации, признанные таковыми по решению суда», — следует из заявления.
Соавтор проекта председатель Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пояснил, что учредители и руководители таких организаций не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет, а рядовые участники — в течение трёх лет со дня вступления в силу решения суда о запрете деятельности этой организации.
Ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту предложил принять в первом чтении данный законопроект.