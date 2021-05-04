В Госдуму внесли проект о запрете избираться членам экстремистских групп
- globallookpress.com
Как отмечается, изменения планируется внести в закон «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания».
Согласно новым правилам, граждане, которые так или иначе причастны к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими, не смогут участвовать в выборах.
В пояснительной записке уточняется, что новое ограничение затронет лиц, выступающих руководителями, членами коллегиального руководящего органа, заместителями руководителя, руководителями структурного подразделения и заместителями руководителя структурного подразделения.
Как отмечается, действие законопроекта также коснётся тех, кто является членом, участником, работником или иным лицом, связанным с подобными организациями.
Ранее сообщалось, что директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить право избираться лицам, осуждённым за оскорбление ветеранов.