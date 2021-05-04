Осуждённым за оскорбление ветеранов предложили ограничить право избираться

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить право избираться лицам, осуждённым за оскорбление ветеранов. Копия письма на имя спикера Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.
Осуждённым за оскорбление ветеранов предложили ограничить право избираться
  • © Pattanaphong Khuankaew
  • Gettyimages.ru

В своём обращении политолог отметил, что весной в Уголовный кодекс были внесены поправки, предусматривающие ответственность за распространение ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана.

При этом если за распространение группой лиц или с помощью сети интернет ложных сведений о ветеранах сегодня предусмотрен запрет на возможность избираться — до истечения пяти лет с момента снятия судимости, то за оскорбление ветеранов (ч. 3 ст. 354.1 УК России), в том числе группой лиц или с использованием сети интернет (ч. 4 ст. 354.1 УК России), такие ограничения не предусмотрены.

Однако, как отметил Орлов, совершение данных преступлений — это явная демонстрация отношения к обществу и истории своей страны, которое несовместимо с возможностью избираться на государственные должности.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в избирательное законодательство в части запрета избираться и быть избранными лицам, осуждённым по ч. 3 и ч. 4 ст. 354.1 Уголовного кодекса России до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости», — говорится в тексте обращения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах, унижение их чести и достоинства гражданам может грозить уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить