Осуждённым за оскорбление ветеранов предложили ограничить право избираться

Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить право избираться лицам, осуждённым за оскорбление ветеранов. Копия письма на имя спикера Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что весной в Уголовный кодекс были внесены поправки, предусматривающие ответственность за распространение ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана.

При этом если за распространение группой лиц или с помощью сети интернет ложных сведений о ветеранах сегодня предусмотрен запрет на возможность избираться — до истечения пяти лет с момента снятия судимости, то за оскорбление ветеранов (ч. 3 ст. 354.1 УК России), в том числе группой лиц или с использованием сети интернет (ч. 4 ст. 354.1 УК России), такие ограничения не предусмотрены.

Однако, как отметил Орлов, совершение данных преступлений — это явная демонстрация отношения к обществу и истории своей страны, которое несовместимо с возможностью избираться на государственные должности.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в избирательное законодательство в части запрета избираться и быть избранными лицам, осуждённым по ч. 3 и ч. 4 ст. 354.1 Уголовного кодекса России до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости», — говорится в тексте обращения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах, унижение их чести и достоинства гражданам может грозить уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.