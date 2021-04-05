Путин подписал закон о наказании за оскорбление ветеранов в сети

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства гражданам может грозить уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.

РИА Новости

Об этом говорится на интернет-портале правовой информации. Совфед одобрил пакет законов с поправками к УК и КоАП, ужесточающими наказание для граждан за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства 31 марта. Госдума приняла данный пакет законопроектов 17 марта.