Путин подписал закон о наказании за оскорбление ветеранов в сети
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства гражданам может грозить уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.
Об этом говорится на интернет-портале правовой информации.
Совфед одобрил пакет законов с поправками к УК и КоАП, ужесточающими наказание для граждан за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства 31 марта.
Госдума приняла данный пакет законопроектов 17 марта.
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