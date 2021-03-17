ГД приняла законы о наказании за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов в сети
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
Устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Оно будет приравнено к реабилитации нацизма.
За реабилитацию нацизма будет грозить штраф до 3 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет. Сейчас штраф составляет до 300 тыс. рублей.
За публичное унижение чести или достоинства ветеранов, а также за осквернение символов воинской славы России или явное неуважение к дням воинской славы, совершённые через СМИ или интернет, штрафы составят от 2 млн до 5 млн рублей, а максимальное лишение свободы — до пяти лет.