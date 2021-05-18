Комитет ГД предложил одобрить проект о запрете избираться причастным к экстремизму

Комитет Госдумы по контролю и регламенту предложил принять в первом чтении законопроект о запрете участия в парламентских выборах причастных к экстремистским общественным или религиозным организациям лиц.

© duma.gov.ru