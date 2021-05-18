Комитет ГД предложил одобрить проект о запрете избираться причастным к экстремизму

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Комитет Госдумы по контролю и регламенту предложил принять в первом чтении законопроект о запрете участия в парламентских выборах причастных к экстремистским общественным или религиозным организациям лиц.
Комитет ГД предложил одобрить проект о запрете избираться причастным к экстремизму
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Соответствующая информация размещена в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что новое ограничение затронет лиц, выступающих руководителями, членами коллегиального руководящего органа, заместителями руководителя, руководителями структурного подразделения и заместителями руководителя структурного подразделения.

Действие законопроекта также коснётся тех, кто является членом, участником, работником или иным лицом, связанным с подобными организациями.

4 мая соответствующий проект внесли в Госдуму.

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