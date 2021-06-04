«Пошёл против генеральной линии партии»: бывший сотрудник ФБК — об обвинении в краже данных с сайта «Свободу Навальному»

RT пообщался с Фёдором Горожанко, петербургским политическим активистом и бывшим сотрудником Фонда борьбы с коррупцией*, которого соратник Алексея Навального Иван Жданов обвинил в краже личных данных пользователей, зарегистрированных на сайте «Свободу Навальному». Фёдор отрицает свою причастность к утечке информации с ресурса и называет себя «лучшей мишенью» для подобных обвинений — из-за несогласия с «генеральной линией» фонда и конфликта с самим Ждановым.

— Фёдор, это вы похитили и слили в сеть базу данных пользователей сайта «Свободу Навальному»?

— Я уже об этом говорил. Нет, не я.

— Почему тогда Иван Жданов обвиняет именно вас?

— То, что это делает Жданов, для меня показательно. Леонид Волков (бывший глава штабов Навального, один из его ближайших соратников. — RT) считается главным IT-специалистом, у него какое-то общество защиты интернета. Допустив прокол c утечкой, они выставили Ивана Жданова отдуваться, чтобы прикрыть «честное имя» Волкова.

Фёдор Горожанко

Facebook

© @gorozhanko

Почему меня обвиняют? Это проще всего. Я работал на схожей должности и ушёл от них не в самых лучших отношениях. Пошёл против генеральной линии партии.

Чтобы отчитаться перед публикой, что виновник «найден и расстрелян», я — лучшая мишень.

— У вас был личный конфликт со Ждановым?

— Ну как «личный»… Но конфликт был. Мне не нравилось то, чем занимался фонд после окончания президентской кампании Навального.

Сначала всё было серьёзно — с претензией на политическое лидерство и руководство страной. А потом всё превратилось в шапито.

Я с этим спорил, внутри высказывал свою критику. Но в нашем менеджменте некоторые люди вели себя некрасиво, и я в какой-то момент попал под горячую руку Жданова. И ушёл.

Также на russian.rt.com «Ложь, в которой мы жили и работали каждый день»: экс-сторонница Навального рассказала об обстановке в его штабе

— У вас был доступ к базе данных?

— Я не работаю там (в ФБК. — RT) с 2019 года. Сайт «Свободу Навальному» появился 23 марта 2021 года. Я его не разрабатывал и никак с ним не соприкасался.

Что касается почтового сервиса, через который произошла утечка, — я с ним не работал, даже когда был сотрудником ФБК. У нас был свой интерфейс, который обращался к этому сервису.

У меня был доступ менеджера, я создавал письма, тексты, выбирал аудиторию, куда посылать, и программа всё делала сама. У меня не было к нему (почтовому сервису. — RT) доступа. У нас было разграничение прав.

Они утверждают, что я просматривал файл, как отправлять рассылки. Но этот файл я создал сам. Когда я увольнялся в 2019 году, я передал все функции по рассылкам новому сотруднику.

Я создал для него инструкцию. Теперь они говорят, что я знаю, как это делать (отправлять рассылки. — RT). Конечно, я знаю, я сам эту инструкцию составил.

— До обвинений в ваш адрес, когда ФБК проводил расследование, с вами пытались связаться?

— Со мной никто не общался. А когда выложили, я сам написал Жданову: «Вам самим не смешно, что вы делаете?» Он начал со мной спорить.

Отца моего зачем-то приплели к этой истории: мол, смотрите, от партии «Яблоко» у него отец. А своего отца Жданов выставляет как жертву режима.

Хотя как раз к действиям отца Жданова вопросов гораздо больше. Там действительно коррупционный скандал, как я понимаю, он дочери своей любовницы выделил квоту на жильё. А моего отца зачем-то решил присобачить к этому расследованию. Это меня возмутило.

— Кому был выгоден слив этой базы данных?

— Понятно, что противникам Навального и ФБК. Мне не выгодно.

— Как обвинение Жданова повлияло на вашу жизнь и как может повлиять?

— В соцсетях был наброс. Неизвестные люди пишут, угрожают. Но я спокойно к этому отношусь — просто их блокирую. По-другому никак не повлияло.

— Физической расправой угрожали?

— Да. Всякие-разные. Но что меня возмущает: всегда заявлялось, что ФБК — это уникальная в России организация, которая работает с открытыми источниками и выявляет коррупцию в высших эшелонах власти.

В итоге они разглашают мою банковскую тайну, мои персональные данные выкладывают. При этом обвиняют меня, что это я данные куда-то передал.

А мои личные данные распространяют везде самым циничным образом. Например, выложили адрес моей квартиры. Мне угрожали, что приедут… Но в итоге никто так и не приехал.

— В суд подавать будете?

— Пока не планирую. Они все сидят в Литве и наслаждаются прибоем Балтийского моря. В суд они всё равно не придут. А просто решение нашего суда, что меня оклеветали, меня особо греть не будет. Я потрачу деньги, время и привлеку внимание к этой истории.

Также на russian.rt.com Накрутили на протест: соратники Навального не смогли объяснить наличие в слитой базе данных адресов СМИ

Справка:

Фёдор Горожанко – петербургский политический активист. Бывший сотрудник ФБК. В 2013 году работал в команде Навального на столичных мэрских выборах. В 2019 году участвовал в выборах в муниципальные советы по двум округам Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от партии «Яблоко».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.