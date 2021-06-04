«Пошёл против генеральной линии партии»: бывший сотрудник ФБК — об обвинении в краже данных с сайта «Свободу Навальному»
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- © Nikolay Titov
— Фёдор, это вы похитили и слили в сеть базу данных пользователей сайта «Свободу Навальному»?
— Я уже об этом говорил. Нет, не я.
— Почему тогда Иван Жданов обвиняет именно вас?
— То, что это делает Жданов, для меня показательно. Леонид Волков (бывший глава штабов Навального, один из его ближайших соратников. — RT) считается главным IT-специалистом, у него какое-то общество защиты интернета. Допустив прокол c утечкой, они выставили Ивана Жданова отдуваться, чтобы прикрыть «честное имя» Волкова.
- Фёдор Горожанко
- © @gorozhanko
Почему меня обвиняют? Это проще всего. Я работал на схожей должности и ушёл от них не в самых лучших отношениях. Пошёл против генеральной линии партии.
Чтобы отчитаться перед публикой, что виновник «найден и расстрелян», я — лучшая мишень.
— У вас был личный конфликт со Ждановым?
— Ну как «личный»… Но конфликт был. Мне не нравилось то, чем занимался фонд после окончания президентской кампании Навального.
Сначала всё было серьёзно — с претензией на политическое лидерство и руководство страной. А потом всё превратилось в шапито.
Я с этим спорил, внутри высказывал свою критику. Но в нашем менеджменте некоторые люди вели себя некрасиво, и я в какой-то момент попал под горячую руку Жданова. И ушёл.Также на russian.rt.com «Ложь, в которой мы жили и работали каждый день»: экс-сторонница Навального рассказала об обстановке в его штабе
— У вас был доступ к базе данных?
— Я не работаю там (в ФБК. — RT) с 2019 года. Сайт «Свободу Навальному» появился 23 марта 2021 года. Я его не разрабатывал и никак с ним не соприкасался.
Что касается почтового сервиса, через который произошла утечка, — я с ним не работал, даже когда был сотрудником ФБК. У нас был свой интерфейс, который обращался к этому сервису.
У меня был доступ менеджера, я создавал письма, тексты, выбирал аудиторию, куда посылать, и программа всё делала сама. У меня не было к нему (почтовому сервису. — RT) доступа. У нас было разграничение прав.
Они утверждают, что я просматривал файл, как отправлять рассылки. Но этот файл я создал сам. Когда я увольнялся в 2019 году, я передал все функции по рассылкам новому сотруднику.
Я создал для него инструкцию. Теперь они говорят, что я знаю, как это делать (отправлять рассылки. — RT). Конечно, я знаю, я сам эту инструкцию составил.
— До обвинений в ваш адрес, когда ФБК проводил расследование, с вами пытались связаться?
— Со мной никто не общался. А когда выложили, я сам написал Жданову: «Вам самим не смешно, что вы делаете?» Он начал со мной спорить.
Отца моего зачем-то приплели к этой истории: мол, смотрите, от партии «Яблоко» у него отец. А своего отца Жданов выставляет как жертву режима.
Хотя как раз к действиям отца Жданова вопросов гораздо больше. Там действительно коррупционный скандал, как я понимаю, он дочери своей любовницы выделил квоту на жильё. А моего отца зачем-то решил присобачить к этому расследованию. Это меня возмутило.
— Кому был выгоден слив этой базы данных?
— Понятно, что противникам Навального и ФБК. Мне не выгодно.
— Как обвинение Жданова повлияло на вашу жизнь и как может повлиять?
— В соцсетях был наброс. Неизвестные люди пишут, угрожают. Но я спокойно к этому отношусь — просто их блокирую. По-другому никак не повлияло.
— Физической расправой угрожали?
— Да. Всякие-разные. Но что меня возмущает: всегда заявлялось, что ФБК — это уникальная в России организация, которая работает с открытыми источниками и выявляет коррупцию в высших эшелонах власти.
В итоге они разглашают мою банковскую тайну, мои персональные данные выкладывают. При этом обвиняют меня, что это я данные куда-то передал.
А мои личные данные распространяют везде самым циничным образом. Например, выложили адрес моей квартиры. Мне угрожали, что приедут… Но в итоге никто так и не приехал.
— В суд подавать будете?
— Пока не планирую. Они все сидят в Литве и наслаждаются прибоем Балтийского моря. В суд они всё равно не придут. А просто решение нашего суда, что меня оклеветали, меня особо греть не будет. Я потрачу деньги, время и привлеку внимание к этой истории.Также на russian.rt.com Накрутили на протест: соратники Навального не смогли объяснить наличие в слитой базе данных адресов СМИ
Справка:
Фёдор Горожанко – петербургский политический активист. Бывший сотрудник ФБК. В 2013 году работал в команде Навального на столичных мэрских выборах. В 2019 году участвовал в выборах в муниципальные советы по двум округам Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от партии «Яблоко».
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.