Полиция задержала несколько человек у колонии, где находится Навальный

Полиция задержала несколько человек у колонии во Владимирской области, где находится Алексей Навальный.

Как сообщает РИА Новости, среди задержанных — глава «Альянса врачей»* Анастасия Васильева и журналисты CNN.

Отмечается, что полицейские призвали собравшихся у колонии разойтись, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта.

Васильева не выполнила данные требования, после чего её попросили уйти с дороги, отвели на обочину и повели к автозаку.

Затем полицейские отвели в автозак оператора CNN.

Корреспондент телеканала Мэттью Чанс обратил внимание сотрудников полиции на то, что они забрали представителя СМИ. Полицейские спросили, есть ли у них пресс-карты, и когда выяснилось, что пресс-карт нет, то Чанса тоже попросили пройти в автозак.

Жилетов с надписью «Пресса» на обоих не было.

В пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили РИА Новости, что не обладают информацией о задержанных и причинах задержаний у колонии в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный.

* «Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.

