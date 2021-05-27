Минюст включил клон ФБК в реестр иноагентов из-за украинского финансирования

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RT
Минюст России выявил получение иностранного финансирования от гражданина Украины Фондом борьбы с коррупцией Александра Туровского. Об этом свидетельствуют данные из реестра НКО, выполняющих функцию иностранного агента, указанные на официальном сайте.
Минюст включил клон ФБК в реестр иноагентов из-за украинского финансирования
  • РИА Новости

Клон ФБК* Алексея Навального был зарегистрирован в 2020 году его бывшим соратником Александром Туровским.

    Согласно данным реестра юрлиц, организация занимается деятельностью в области права, а также издательством книг, выпуском фильмов и телевизионных программ. 

      В июле 2017 года Александр Туровский обвинил Навального в «игноре», заявив, что «никакой помощи» от него он «так и не увидел».

      * Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019

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