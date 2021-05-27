Минюст включил клон ФБК в реестр иноагентов из-за украинского финансирования

Минюст России выявил получение иностранного финансирования от гражданина Украины Фондом борьбы с коррупцией Александра Туровского. Об этом свидетельствуют данные из реестра НКО, выполняющих функцию иностранного агента, указанные на официальном сайте.

Клон ФБК* Алексея Навального был зарегистрирован в 2020 году его бывшим соратником Александром Туровским.

Согласно данным реестра юрлиц, организация занимается деятельностью в области права, а также издательством книг, выпуском фильмов и телевизионных программ.

В июле 2017 года Александр Туровский обвинил Навального в «игноре», заявив, что «никакой помощи» от него он «так и не увидел».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019