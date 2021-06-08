«Мы стали поварами, способными отравить кого угодно»: эксперты — об опасности нарушения санитарных норм в пандемию

«Санитарное дело» направили для рассмотрения в Преображенский районный суд Москвы. На скамье подсудимых — несколько представителей оппозиции. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм — призыве к участию в массовой уличной акции 23 января 2021 года. Команда Алексея Навального называет это дело «политически мотивированным». Опрошенные RT эпидемиологи и юристы объясняют, в чём общественная опасность данного преступления.

«Ещё одно стряпанное на коленке уголовное дело, в котором даже нет мифического потерпевшего. Явно политически мотивированное» — так характеризуется «санитарное дело» в блоге Алексея Навального.

Следователи, как утверждают в команде Фонда борьбы с коррупцией*, «изображают бурную деятельность по надуманному уголовному делу». Таким образом, по их мнению, преследуются три цели: запугать граждан, помешать оппозиции участвовать в предвыборной кампании и заставить её оправдываться.

На скамье подсудимых по этому делу оказались десять человек: сотрудники ФБК Любовь Соболь, Олег Степанов, Николай Ляскин и Кира Ярмыш, а также брат Навального Олег, глава профсоюза «Альянс врачей»** Анастасия Васильева, участница группы Pussy Riot Мария Алёхина, московские муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Люся Штейн и Дмитрий Барановский.

Им предъявлено обвинение в совершении преступления небольшой тяжести — в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм (ч. 1 ст. 236 УК РФ), максимальный срок наказания за которое не превышает двух лет лишения свободы.

Глава альтернативного профсоюза медиков «Альянс врачей», которая ещё осенью прошлого года называла митинги в пандемию «издевательством над людьми», оказалась в этом списке после того, как изменила своё мнение и стала призывать людей выйти на улицы 23 января.

Лидер «Альянса врачей» Анастасия Васильева

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Предупреждали и отклоняли

Адвокат правового центра «Человек и Закон» Евгений Эрлихман в беседе с RT отметил, что возможности митинговать 23 января в рамках закона не было изначально.

«Мэрия Москвы заранее предупредила, что будет отклонять все заявки на проведение подобных акций как раз из-за действующего в столице запрета на публичные мероприятия в связи с эпидемиологической обстановкой», — подчеркнул адвокат.

Также по теме В России возбудили 82 дела из-за вызвавших случаи COVID-19 нарушений В России возбудили 82 уголовных дела из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заболевания...

Об уголовной ответственности за организацию массовых мероприятий, создающих угрозу распространения коронавирусной инфекции в Москве, накануне уличных акций 23 января предупредил полномочный представитель правительства России в Конституционном суде и Верховном суде заслуженный юрист России Михаил Барщевский.

«Хотел бы напомнить, что у нас есть ст. 236 УК России, которая предусматривает уголовную ответственность за организацию массовых мероприятий, не только повлёкших наступление тяжких последствий, но и создающих угрозу наступления последствий. Организаторы могут быть привлечены к ответственности по ст. 236 УК России, что в период пандемии нецелесообразно для них», — заявил Барщевский.

Митинг с летальной угрозой

Несмотря на предупреждения, стихийных столпотворений на улицах Москвы 23 января избежать не удалось. Агентство Associated Press сообщило, что только на Пушкинской площади собрались 15 тыс. человек, а, по оценке репортёров Reuters, всего на акцию в тот день вышли 40 тыс. человек. В ГУ МВД по столице сообщили о 4 тыс. митингующих. Помимо столпотворений на улицах, митинг ознаменовался потасовками и драками протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

К пяти часам вечера в тот же день оперштаб Москвы сообщил, что на Пушкинской площади находятся 19 нарушителей карантинных мер.

Митинги в центре Москвы прошли с нарушением социальной дистанции и карантинных мероприятий, говорит руководитель НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Вероятность заражения на открытом воздухе не абсолютная, но она существует. При нарушении физической дистанции воздушно-капельный путь передачи реализуется значительно чаще и интенсивнее», — пояснил RT вирусолог.

Также на russian.rt.com «Убытки составили 90%»: пострадавшие от незаконных митингов в Москве предприниматели готовят иск на 250 млн рублей

Он подчеркнул, что коронавирусная инфекция сопряжена с угрозой смертельного исхода, поэтому меры по предотвращению её распространения должны быть жёсткими.

«Если заболевание представляет угрозу для большого количества людей, тем более заболевание, которое может привести к летальному исходу, то должна быть не только административная, но и уголовная ответственность в случае саботирования мер», — считает Викулов.

Оперативное вмешательство

По данным ГАС «Правосудие», в период с 1 марта 2020 года по 30 марта 2021 года в производстве российских судов находилось порядка 30 дел.

Год назад Госдума ужесточила наказание за нарушение карантина. До пандемии, объясняют юристы, ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил наступала в случае, если оно привело к массовому заболеванию или отравлению людей.

Раньше уголовное дело могли возбудить, например, в случае массового отравления посетителей ресторана. Без ключевых доказательств в виде результатов анализов несвежей продукции дело разваливалось. Сейчас достаточно только установить факт создания угрозы здоровью и жизни людей, пояснил RT поправки в законе Олег Матюнин.

«В один миг мы как будто бы все стали поварами, способными отравить кого угодно. Ситуация в мире поменялась, государству потребовалось по-новому регулировать поведение людей, чтобы принудить их к таким самоограничениям, о которых они и помыслить не могли. Законодательство оказалось недостаточно подготовленным к новым вызовам. Его оперативно меняли в том числе при помощи уголовных запретов», — сказал Матюнин.

«Санитарное дело» повлияет на правоприменительную практику в России по 236-й статье УК, считает адвокат Эрлихман.

«Данная статья была редко применимой и заработала в полную силу после появления у нас в стране коронавирусной инфекции. «Санитарное дело» будет ещё одним катализатором для возбуждения подобных уголовных дел и развития судебной практики по данной статье», — утверждает юрист.

Вектор на ужесточение

Эксперты подчёркивают, что Россия в этом плане не исключение — подобные жёсткие меры применяются и в других странах. Так, в Германии на фоне ожиданий третьей волны пандемии продлили противоэпидемиологические мероприятия, приводит пример Евгений Эрлихман.

«В Германии можно нарваться на штраф за несоблюдение санитарных правил или сопротивление силовикам. Среди прецедентов — приговор 62-летнему жителю Эрфурта, признанному виновным в оскорблении полицейского и журналиста на митинге. Его обязали выплатить €2250», — привёл пример адвокат.

Также на russian.rt.com В Германии впервые за полгода понизили уровень риска по коронавирусу

В Дании ведутся споры вокруг поправки к Уголовному кодексу, которая позволяет наказывать зачинщиков беспорядков на митингах противников карантинных мер в два раза строже, чем в обычных условиях.

«В частности, датский суд приговорил 30-летнюю женщину, мать двоих маленьких детей, которая в январе участвовала в такой демонстрации в Копенгагене, к двум годам тюрьмы. Она призывала разнести город и атаковать полицейских», — уточнил Эрлихман.

В Бразилии и Швеции власти отрицали необходимость карантинных мероприятий до определённого времени — пока не стали умирать люди, привёл ещё один пример RT вирусолог Георгий Викулов.

«Сейчас неслучайно говорят о третьей волне — ослабление карантинных мер в европейских странах привело к увеличению числа заболевших, — говорит вирусолог. — В России не было драконовских штрафов, многие требования у нас носили рекомендательный характер. Только в пиковые моменты были жёсткие ограничения, но они всё равно несопоставимы с другими странами, где были ограничены передвижения между городами».

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** «Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.