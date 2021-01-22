Барщевский заявил, что организаторам акций в период пандемии в Москве грозит уголовная ответственность

Полномочный представитель правительства России в Конституционном суде и Верховном суде, заслуженный юрист России Михаил Барщевский заявил, что за организацию массовых мероприятий, создающих угрозу распространения коронавирусной инфекции в Москве, грозит уголовная ответственность.

Об этом он сказал агентству городских новостей «Москва».

«Хотел бы напомнить, что у нас есть ст. 236 УК России, которая предусматривает уголовную ответственность за организацию массовых мероприятий, не только повлёкших наступление тяжких последствий, но и создающих угрозу наступления последствий. Организаторы могут быть привлечены к ответственности по ст. 236 УК России, что в период пандемии нецелесообразно для них», — заявил Барщевский.

Депутат Госдумы Сергей Боярский, как пишет Life.ru, также прокомментировал призывы к участию в незаконных акциях 23 января.

«В социальной сети TikTok, которая в основном рассчитана на подростков 12—14 лет, уже второй день идут призывы к участию в несогласованных акциях. Это что вообще такое? Вы что, из детей решили сделать живой щит? Они-то тут при чём? Они ведь даже не понимают, что происходит», — заявил депутат.

Он призвал родителей не дать оказаться детям «в эпицентре провокаций и беспорядков».