В Москве с 23 января арестовали 1251 участника несогласованных акций

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Московские суды арестовали в административном порядке более 1,2 тыс. человек за участие в несанкционированных акциях протеста с 23 января, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.
В Москве с 23 января арестовали 1251 участника несогласованных акций
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

По её словам, всего за этот период в столичные суды поступило 5716 дел об административных правонарушениях, возбуждённых в связи с публичными мероприятиями. Среди них 59 по ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному требованию представителя власти») и 5657 — по ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения митинга»).

«Всего по всем статьям КоАП был арестован 1251 человек», — сказала Солопова.

Ранее RT писал, что в Госдуме предложили выдворять задержанных на несогласованных акциях иностранцев.

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