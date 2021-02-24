В Москве с 23 января арестовали 1251 участника несогласованных акций

Московские суды арестовали в административном порядке более 1,2 тыс. человек за участие в несанкционированных акциях протеста с 23 января, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

По её словам, всего за этот период в столичные суды поступило 5716 дел об административных правонарушениях, возбуждённых в связи с публичными мероприятиями. Среди них 59 по ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному требованию представителя власти») и 5657 — по ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения митинга»).

«Всего по всем статьям КоАП был арестован 1251 человек», — сказала Солопова.

Ранее RT писал, что в Госдуме предложили выдворять задержанных на несогласованных акциях иностранцев.