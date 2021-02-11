В Госдуме предложили выдворять задержанных на несанкционированных акциях иностранцев

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил выдворять за пределы России иностранцев, задержанных на несанкционированных акциях. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

В своём обращении депутат отметил, что на недавних акциях в Москве среди задержанных были и иностранцы. Как и россиянам, за правонарушение им грозит штраф, обязательные работы или арест.

Однако, добавил парламентарий, иностранные граждане не только совершают такие правонарушения, но и «пытаются незаконными, общественно опасными методами влиять на политическую обстановку в чужой для них стране, где они не имеют избирательных прав».

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ст. 20.2 КоАП Российской Федерации, а именно ввести новое положение, в соответствии с которым иностранные граждане, совершившие правонарушение по п. 6.1 настоящей статьи, помимо административного наказания в виде штрафа, обязательных работ или ареста, будут подлежать также и административному выдворению за пределы Российской Федерации», — говорится в обращении.

Согласно действующему законодательству, выдворенные иностранцы не имеют возможности вернуться в Россию в течение пяти лет.

Ранее в России предложили ввести штрафы за незаконное ношение форменной одежды силовиков на митингах.