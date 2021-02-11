В Госдуме предложили выдворять задержанных на несанкционированных акциях иностранцев

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил выдворять за пределы России иностранцев, задержанных на несанкционированных акциях. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили выдворять задержанных на несанкционированных акциях иностранцев
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

В своём обращении депутат отметил, что на недавних акциях в Москве среди задержанных были и иностранцы. Как и россиянам, за правонарушение им грозит штраф, обязательные работы или арест.

Однако, добавил парламентарий, иностранные граждане не только совершают такие правонарушения, но и «пытаются незаконными, общественно опасными методами влиять на политическую обстановку в чужой для них стране, где они не имеют избирательных прав».

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ст. 20.2 КоАП Российской Федерации, а именно ввести новое положение, в соответствии с которым иностранные граждане, совершившие правонарушение по п. 6.1 настоящей статьи, помимо административного наказания в виде штрафа, обязательных работ или ареста, будут подлежать также и административному выдворению за пределы Российской Федерации», — говорится в обращении.

Согласно действующему законодательству, выдворенные иностранцы не имеют возможности вернуться в Россию в течение пяти лет.

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