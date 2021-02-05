В России предложили ввести штрафы за незаконное ношение формы на митингах

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести ответственность за незаконное ношение на митингах форменной одежды представителей российских правоохранительных органов. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что за незаконное ношение форменной одежды правоохранителей сегодня предусмотрены символические штрафы — от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, — независимо от места и обстоятельств совершения правонарушения.

При этом, как подчеркнул Орлов, пребывание такого правонарушителя на уличной акции может представлять угрозу общественной безопасности и негативно влиять на координацию действий сотрудников правоохранительных органов.

Более того, в этом случае форма может использоваться для провокаций, создания ложного представления о действиях правоохранителей.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения дополнения в ст. 20.2 КоАП России в части установления отдельной ответственности за «незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов участником публичного мероприятия либо несанкционированных собрания, митинга, демонстрации, шествия и пикетирования», — говорится в тексте обращения.

Для подобных правонарушителей автор письма предлагает установить административное наказание в виде штрафа от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, или обязательных работ на срок до 200 часов, или административного ареста на срок до 30 дней.

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