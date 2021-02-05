В России предложили ввести штрафы за незаконное ношение формы на митингах
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В своём обращении политолог отметил, что за незаконное ношение форменной одежды правоохранителей сегодня предусмотрены символические штрафы — от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, — независимо от места и обстоятельств совершения правонарушения.
При этом, как подчеркнул Орлов, пребывание такого правонарушителя на уличной акции может представлять угрозу общественной безопасности и негативно влиять на координацию действий сотрудников правоохранительных органов.
Более того, в этом случае форма может использоваться для провокаций, создания ложного представления о действиях правоохранителей.
«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения дополнения в ст. 20.2 КоАП России в части установления отдельной ответственности за «незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов участником публичного мероприятия либо несанкционированных собрания, митинга, демонстрации, шествия и пикетирования», — говорится в тексте обращения.
Для подобных правонарушителей автор письма предлагает установить административное наказание в виде штрафа от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, или обязательных работ на срок до 200 часов, или административного ареста на срок до 30 дней.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия к представителям власти в Санкт-Петербурге.