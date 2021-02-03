В Роскомнадзоре рассказали о ситуации с призывами к подросткам участвовать в незаконных акциях

Роскомнадзор выявил в соцсетях около 2,5 тысячи призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

«В иностранных социальных сетях мы видели довольно массовые призывы к протестной активности, конкретно нацеленные на несовершеннолетних. Сразу по выявлении таких фактов администрациям этих интернет-площадок были направлены уведомления о необходимости удаления запрещённого контента», — цитирует РИА Новости представителя Роскомнадзора.

Об этом он сказал на общественных слушаниях «Профилактика вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в социальных сетях».

Ранее в Кремле заявили, что социальные сети не должны становиться площадками для промоутирования несогласованных акций.