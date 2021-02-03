В Роскомнадзоре рассказали о ситуации с призывами к подросткам участвовать в незаконных акциях

Короткая ссылка
Роскомнадзор выявил в соцсетях около 2,5 тысячи призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.
В Роскомнадзоре рассказали о ситуации с призывами к подросткам участвовать в незаконных акциях
  • Pixabay

«В иностранных социальных сетях мы видели довольно массовые призывы к протестной активности, конкретно нацеленные на несовершеннолетних. Сразу по выявлении таких фактов администрациям этих интернет-площадок были направлены уведомления о необходимости удаления запрещённого контента», — цитирует РИА Новости представителя Роскомнадзора.

Об этом он сказал на общественных слушаниях «Профилактика вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в социальных сетях».

Ранее в Кремле заявили, что социальные сети не должны становиться площадками для промоутирования несогласованных акций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить