В Роскомнадзоре рассказали о ситуации с призывами к подросткам участвовать в незаконных акциях
- Pixabay
«В иностранных социальных сетях мы видели довольно массовые призывы к протестной активности, конкретно нацеленные на несовершеннолетних. Сразу по выявлении таких фактов администрациям этих интернет-площадок были направлены уведомления о необходимости удаления запрещённого контента», — цитирует РИА Новости представителя Роскомнадзора.
Об этом он сказал на общественных слушаниях «Профилактика вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в социальных сетях».
Ранее в Кремле заявили, что социальные сети не должны становиться площадками для промоутирования несогласованных акций.