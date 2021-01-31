В Петербурге возбудили дело по факту применения насилия к представителям власти

Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Об этом сообщается на сайте управления СК.

Согласно материалам уголовного дела, 31 января на Сенной площади «неизвестные лица применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок во время проведения несанкционированного митинга».

В СК рассказали, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление, и привлечение их к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в применении насилия к бойцу ОМОНа.