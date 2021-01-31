В Петербурге возбудили дело по факту применения насилия к представителям власти
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте управления СК.
Согласно материалам уголовного дела, 31 января на Сенной площади «неизвестные лица применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок во время проведения несанкционированного митинга».
В СК рассказали, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление, и привлечение их к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в применении насилия к бойцу ОМОНа.