В Петербурге задержан подозреваемый в применении насилия к бойцу ОМОНа
- РИА Новости
Об этом информирует СУ СК России по Санкт-Петербургу.
По данным СК, подозреваемый днём 31 января на Пионерской площади во время митинга не менее двух раз ударил кулаком в область головы бойца ОМОНа, обеспечивавшего правопорядок, причинив ему физическую боль и телесные повреждения.
Подозреваемый был задержан в результате проведения следственных действий.
«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти)», — заявили в СК.
Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.
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