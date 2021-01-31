В Петербурге задержан подозреваемый в применении насилия к бойцу ОМОНа

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В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ударил бойца ОМОНа во время несогласованной акции на Пионерской площади. 
В Петербурге задержан подозреваемый в применении насилия к бойцу ОМОНа
  • РИА Новости

Об этом информирует СУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным СК, подозреваемый днём 31 января на Пионерской площади во время митинга не менее двух раз ударил кулаком в область головы бойца ОМОНа, обеспечивавшего правопорядок, причинив ему физическую боль и телесные повреждения.

Подозреваемый был задержан в результате проведения следственных действий.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти)», — заявили в СК. 

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

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