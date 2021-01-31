В Москве мужчина с ножом пытался ранить сотрудника Росгвардии

В Москве недалеко от станции метро «Братиславская» мужчина в ходе задержания пытался ранить сотрудника Росгвардии ножом.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по Москве.

Отмечается, что к сотрудникам Росгвардии обратился водитель снегоуборочной техники и рассказал, что ему угрожает ножом неизвестный.

Сотрудники ведомства приняли меры к задержанию подозреваемого — уроженца Грузии 1980 года.

«При задержании гражданин оказал сопротивление и попытался ударить ножом одного из сотрудников», — заявили в Росгвардии.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Москве в несогласованной акции по состоянию на 14:30 приняли участие около 2 тыс. человек, в том числе представители СМИ.