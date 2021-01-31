В Москве мужчина с ножом пытался ранить сотрудника Росгвардии
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по Москве.
Отмечается, что к сотрудникам Росгвардии обратился водитель снегоуборочной техники и рассказал, что ему угрожает ножом неизвестный.
Сотрудники ведомства приняли меры к задержанию подозреваемого — уроженца Грузии 1980 года.
«При задержании гражданин оказал сопротивление и попытался ударить ножом одного из сотрудников», — заявили в Росгвардии.
Подозреваемого передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что в Москве в несогласованной акции по состоянию на 14:30 приняли участие около 2 тыс. человек, в том числе представители СМИ.