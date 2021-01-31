МВД назвало число участников несогласованной акции в Москве
Об этом информирует пресс-служба столичного ГУ МВД.
«В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14.30 принимало участие около 2 тысяч человек, включая представителей СМИ», — заявили в МВД.
Также около 600 участников пытались организованно пройти по тротуарам нескольких улиц Москвы.
Отмечается, что правоохранительные органы продолжают обеспечивать общественный порядок в столице.
Ранее столиный омбудсмен Татьяна Потяева сообщила, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали порядка 120 человек на несогласованной акции.