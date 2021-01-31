МВД назвало число участников несогласованной акции в Москве

В Москве в несогласованной акции по состоянию на 14:30 приняли участие порядка 2 тыс. человек, в том числе представители СМИ.

Об этом информирует пресс-служба столичного ГУ МВД.

«В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14.30 принимало участие около 2 тысяч человек, включая представителей СМИ», — заявили в МВД.

Также около 600 участников пытались организованно пройти по тротуарам нескольких улиц Москвы.

Отмечается, что правоохранительные органы продолжают обеспечивать общественный порядок в столице.

Ранее столиный омбудсмен Татьяна Потяева сообщила, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали порядка 120 человек на несогласованной акции.