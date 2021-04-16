В России возбудили 82 дела из-за вызвавших случаи COVID-19 нарушений
Об этом сообщил на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ первый замглавы МВД России Александр Горовой.
«Усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение других людей. Это уже по уголовной ответственности, 82 уголовных дела возбуждено», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Башкирии возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц Минздрава и Роспотребнадзора за халатность при расследовании обстоятельств смерти врача Елены Гайнулловой от коронавируса.