В России возбудили 82 дела из-за вызвавших случаи COVID-19 нарушений

В России возбудили 82 уголовных дела из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 других людей.

Об этом сообщил на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ первый замглавы МВД России Александр Горовой.

«Усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение других людей. Это уже по уголовной ответственности, 82 уголовных дела возбуждено», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Башкирии возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц Минздрава и Роспотребнадзора за халатность при расследовании обстоятельств смерти врача Елены Гайнулловой от коронавируса.