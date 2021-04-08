В Башкирии после гибели врача от COVID-19 возбудили уголовное дело

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Следственное управление Следственного комитета по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц Минздрава и Роспотребнадзора за халатность при расследовании обстоятельств смерти врача Елены Гайнулловой от коронавируса.
В Башкирии после гибели врача от COVID-19 возбудили уголовное дело
  • Reuters

Об этом сообщает mkset.ru.

Отмечается, что накануне Роспотребнадзор завершил расследование обстоятельств инфицирования умершего врача, на основании которого её родственники получили страховые выплаты.

Из-за халатности должностных лиц Минздрава и Роспотребнадзора при расследовании гибели медика СК возбудил уголовное дело. Следователи проверили всю документацию.

Расследование уголовного дела продолжается. Действиям должностных лиц будет дана правовая оценка.

Как ранее сообщал сайт kp, в Курской области возбуждено дело по факту убийства медсестры.

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