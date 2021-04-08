В Башкирии после гибели врача от COVID-19 возбудили уголовное дело

Следственное управление Следственного комитета по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц Минздрава и Роспотребнадзора за халатность при расследовании обстоятельств смерти врача Елены Гайнулловой от коронавируса.

Reuters

Об этом сообщает mkset.ru. Отмечается, что накануне Роспотребнадзор завершил расследование обстоятельств инфицирования умершего врача, на основании которого её родственники получили страховые выплаты. Из-за халатности должностных лиц Минздрава и Роспотребнадзора при расследовании гибели медика СК возбудил уголовное дело. Следователи проверили всю документацию. Расследование уголовного дела продолжается. Действиям должностных лиц будет дана правовая оценка. Как ранее сообщал сайт kp, в Курской области возбуждено дело по факту убийства медсестры.