В Башкирии после гибели врача от COVID-19 возбудили уголовное дело
- Reuters
Об этом сообщает mkset.ru.
Отмечается, что накануне Роспотребнадзор завершил расследование обстоятельств инфицирования умершего врача, на основании которого её родственники получили страховые выплаты.
Из-за халатности должностных лиц Минздрава и Роспотребнадзора при расследовании гибели медика СК возбудил уголовное дело. Следователи проверили всю документацию.
Расследование уголовного дела продолжается. Действиям должностных лиц будет дана правовая оценка.
Как ранее сообщал сайт kp, в Курской области возбуждено дело по факту убийства медсестры.