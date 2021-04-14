Ударивший полицейского на акции 23 января получил два года колонии

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Мужчина, ударивший полицейского на несогласованной акции 23 января в Москве, приговорён к двум годам лишения свободы.
Ударивший полицейского на акции 23 января получил два года колонии
  • РИА Новости

«Приговором суда Ахмедову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщила старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова.

Отмечается, что Ахмедов признан виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Согласно данным СК, 23 января мужчина, принимавший участие в несанкционированной акции в Москве вблизи Пушкинской площади, не менее трёх раз ударил полицейского ногой в область головы и туловища.

В марте Пресненский суд приговорил к одному году условного заключения Александра Мучаева, который, управляя автомобилем, совершил наезд на полицейского во время акции 23 января.

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