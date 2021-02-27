Мосгортранс стал потерпевшим по делу о перекрытии дорог 23 января

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ГУП «Мосгортранс» и Московский метрополитен были официально признаны потерпевшими по делу о перекрытии дорог во время несогласованной акции 23 января в центре Москвы.
Мосгортранс стал потерпевшим по делу о перекрытии дорог 23 января
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Захватов, который защищает по данному делу Глеба Марьясова.

«Потерпевшими по делу признаны Московский метрополитен и ГУП «Мосгортранс». Суммы ущерба, по версии следствия, составили более 1,5 млн рублей и 1,2 млн рублей соответственно, а всего — около 3 млн руб», — сказал юрист.

Ранее сообщалось, что московские суды арестовали в административном порядке более 1,2 тыс. человек за участие в несанкционированных акциях протеста с 23 января.

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