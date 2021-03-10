Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве осуждён на условный срок
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«Мучаев Александр признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК России, ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Лелу Кокаю.
Отмечается, что испытательный срок Мучаева составляет также один год.
Мучаев стал первым осуждённым по уголовным делам, заведённым по несогласованным акциям в Москве минувшей зимой.
Ранее стало известно, что мессенджер Telegram могут оштрафовать на 8 млн рублей за отказ удалять данные с призывами к подросткам к участию в несанкционированных акциях протеста.