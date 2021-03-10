Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве осуждён на условный срок

Пресненский суд Москвы в среду приговорил к одному году условного заключения Александра Мучаева, который, управляя автомобилем, совершил наезд на полицейского во время несогласованной акции 23 января в Москве.

«Мучаев Александр признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК России, ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Лелу Кокаю.

Отмечается, что испытательный срок Мучаева составляет также один год.

Мучаев стал первым осуждённым по уголовным делам, заведённым по несогласованным акциям в Москве минувшей зимой.

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