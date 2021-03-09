Telegram грозит штраф за отказ удалять данные с призывами к участию в незаконных акциях

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Мессенджер Telegram могут оштрафовать на 8 млн рублей за отказ удалять данные с призывами к подросткам к участию в несанкционированных акциях протеста.
Telegram грозит штраф за отказ удалять данные с призывами к участию в незаконных акциях
  • Reuters

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

«Роскомнадзор обратился к мировому судье... с делами об административных правонарушениях в отношении Telegram... В отношении Telegram составлено два протокола по ч. 2 ст. 13.41. КоАП России (неудаление владельцем информационного ресурса в сети интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации)», — сказали в суде.

Уточняется, что по каждому из протоколов компании грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

В суде добавили, что в отношении TikTok составлен один протокол по аналогичной статье.

Ранее Роскомнадзор направил администрации Telegram требование заблокировать ботов, которые собирают и распространяют персональные данные граждан России.

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