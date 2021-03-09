В России потребовали у Telegram заблокировать собирающих данные ботов

Роскомнадзор направил администрации Telegram требование заблокировать ботов, которые собирают и распространяют персональные данные граждан России.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию ведомства.

Отмечается, что действия владельцев подобных сервисов нарушают законодательство о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных.

Роскомнадзор также обратился в правоохранительные органы.

В Telegram не ответили на запрос издания.

Ранее Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook восстановить доступ к информационным материалам, опубликованным российскими СМИ.