РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам российских СМИ
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- Reuters
«Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещённой в официальных аккаунтах российских СМИ «Взгляд», РБК и ТАСС», — говорится на сайте ведомства.
В Роскомнадзоре также заявили, что действия социальной сети «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры».
Уточняется, что речь идёт о том, что соцсеть ограничила доступ к опубликованным в официальных аккаунтах данных российских СМИ информационным материалам о задержании сторонников украинской неонацистской группы сотрудниками ФСБ.
Ранее Роскомнадзор направил в Facebook письмо с требованием предоставить списки аккаунтов Instagram с ограниченным доступом и разъяснить причины, по которым они были заблокированы.