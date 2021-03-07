РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам российских СМИ

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook восстановить доступ к информационным материалам, опубликованным российскими СМИ.

«Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещённой в официальных аккаунтах российских СМИ «Взгляд», РБК и ТАСС», — говорится на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре также заявили, что действия социальной сети «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры».

Уточняется, что речь идёт о том, что соцсеть ограничила доступ к опубликованным в официальных аккаунтах данных российских СМИ информационным материалам о задержании сторонников украинской неонацистской группы сотрудниками ФСБ.

Ранее Роскомнадзор направил в Facebook письмо с требованием предоставить списки аккаунтов Instagram с ограниченным доступом и разъяснить причины, по которым они были заблокированы.