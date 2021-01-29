Более 1600 дел поступило в суды Москвы после незаконной акции 23 января

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В московские суды за неделю поступило 1608 дел об административных правонарушениях после несогласованной акции 23 января.
Более 1600 дел поступило в суды Москвы после незаконной акции 23 января
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«В московские суды за неделю поступило 1608 дел об административных правонарушениях, возбуждённых в связи с публичным мероприятием 23 января в Москве, а именно: 41 дело по статье 19.3 КоАП России (неповиновение требованию правоохранителя) и 1567 дел по статье 20.2 КоАП России (нарушение порядка проведения массового мероприятия)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что из 41 дела по статье 19.3 КоАП России уже рассмотрены 25 дел: 23 гражданам назначен административный арест, двум — административный штраф. Из 1,5 тыс. дел по статье 20.2 КоАП России уже рассмотрены 483 дела: 131 человеку назначен административный арест, 352 — административный штраф.

В пресс-службе добавили, что остальные материалы в настоящий момент находятся в производстве судов, решений по ним пока нет.

Ранее в МВД Москвы назвали число людей, привлечённых к административной ответственности за правонарушения после несогласованных акций в столице 23 января.

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