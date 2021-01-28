После акций 23 января в Москве к ответственности привлекли 267 человек

В МВД Москвы назвали число людей, привлечённых к административной ответственности за правонарушения после несогласованных акций в столице 23 января.

«За различные правонарушения... во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января... к административной ответственности на данный момент привлечены 267 человек, 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста», — сообщается на сайте пресс-службы столичного ГУМВД.

Ранее в СК заявили, что в настоящее время расследуется 21 уголовное дело, а также проводится шесть проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января.