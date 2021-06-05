Со скоростью пешеходного потока: власти Москвы подготовили меры по регулированию движения на электросамокатах
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
Власти Москвы подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в ходе Петербургского международного экономического форума. По его словам, в Москве наблюдается «яркий всплеск малой мобильности», на фоне которого происходят дорожно-транспортные происшествия.
«Аварии случаются. Что самое неприятное — случаются и с детьми. Поэтому мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но при этом не ограничивать использование электрических самокатов», — цитирует Ликсутова РИА Новости.
В частности, предполагается, что в случае использования электросамоката на проезжей части следить за соблюдением пользователем правил дорожного движения будет государственная автоинспекция.
«Также мы считаем, что любой самокат, который используется в городе, небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 км/ч», — добавил Ликсутов. По его словам, соответствующий вывод сделан, исходя из радиуса колёс и того обстоятельства, что люди на электросамокатах не используют средства защиты.
Согласно ещё одному предложению, электросамокаты не должны превышать скорость движения пешеходного потока в случае передвижения «в одной плоскости» с людьми. Ликсутов также поднял тему ограничения скорости прокатных самокатов.
«С основными компаниями, которые занимаются арендой самокатов в Москве, договорились о введении технических решений для специальных зон сниженной скорости. То есть если самокат попадает в «Парк Горького», то автоматически там нельзя разогнаться более чем до 15 км/ч», — рассказал заммэра.Также на russian.rt.com СК возбудил уголовное дело о новом столкновении с участием электросамоката в Санкт-Петербурге
Ранее в Министерстве транспорта РФ сообщили о работе над законопроектом, который должен определить правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Кроме того, президент Татарстана Рустам Минниханов в конце мая распорядился разработать правила использования электросамокатов в республике. По его словам, это должен быть специальный скоростной режим или отведённые для катания места.
Отметим, что только за последнее время произошло несколько резонансных ДТП с участием пользователей электросамокатов. В конце мая в Санкт-Петербурге мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину. После этого Следственный комитет завёл уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Аналогичный инцидент также произошёл в Санкт-Петербурге 1 июня — тогда молодой человек наехал на электросамокате на четырёхлетнего ребёнка, мальчик получил травмы.
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT высказал мнение, что проблема регулирования использования электроскутеров стоит остро.
«Она не только российская. Во всём мире думают, что с этим делать. Есть такое транспортное средство, запретить его нельзя, но как-то надо его «устаканить» и ввести в законное русло. То, что предлагает Ликсутов, достаточно здраво. Это часть тех предложений, которые выдвигали депутаты Мосгордумы», — сказал эксперт.
По его словам, сейчас главное — «прописать правила игры». «Потому что на сегодняшний день в правилах такого средства передвижения, как электросамокат, не существует. И многие воспринимают это как индульгенцию — «езжу где хочу и как хочу», — отметил Моржаретто.
Как считает автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков, текущее положение дел с электроскутерами демонстрирует, что законодательство не всегда поспевает за развитием технологий.
«Люди, быстро передвигающиеся на электросамокатах и на других средствах индивидуальной мобильности, фактически оказываются вне правового поля в бесконечную пользу себе, где бы они ни находились», — сказал Кадаков в беседе с RT.
По его словам, в текущих реалиях «самокатчик даже на довольно мощном самокате оказывается вроде как пешеходом».
«Порядок давно нужно навести, и все или почти все нормы для этого есть. В частности, самокаты с двигателями мощностью от 250 Вт до 400 Вт у нас приравниваются к мопедам. То есть фактически нормы есть, но, как любит говорить ГИБДД, администрированием этого не занимаются», — сказал Кадаков.
Он также отметил, что некоторые продавцы подобной техники указывают невысокую номинальную мощность, дополняя эту информацию утверждением о том, что пиковая мощность может быть существенно выше.
«Под видом безделушки продают довольно мощную вещь, которая может двигаться со скоростью 30, 40 или даже 50 км/ч... Никто не предвидел такое развитие. Поэтому любые адекватные меры нужно приветствовать», — заключил эксперт.