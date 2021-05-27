СК принял к производству дела о наезде на электросамокате в Петербурге

Следователи займутся расследованием уголовного дела, заведённого полицией в отношении мужчины, который на электросамокате сбил пожилую женщину в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает kp.ru.

«По указанию председателя СК следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу принято к своему производству уголовное дело, возбуждённое в отношении 32-летнего местного жителя по статье за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — заявили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшая госпитализирована.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов.