Эксперт предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов
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«Если говорить об электросамокатах, где установлен двигатель мощностью, которая не позволяет разгоняться больше 20—25 км/ч, то здесь я не вижу каких-то серьёзных проблем с этим и не вижу необходимости в дополнительных ограничениях в ПДД», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, если электросамокат может разгоняться до скорости более 30—40 км/ч, то на него должны распространяться все правила, касающиеся мопедов и скутеров, включая требование наличия водительского удостоверения.
Как отметил Шкуматов, такие скоростные самокаты могут представлять опасность и для пешеходов, и для самого ездока.
Ранее комиссия Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями предложила приравнять к мопедам средства передвижения с электрическими двигателями, в том числе велосипеды с мотором и электросамокаты.
«Крыминформ» сообщал, что в Крыму ограничат движение электросамокатов и гироскутеров на набережных курортных городов.