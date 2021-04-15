Эксперт предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов

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Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов.
Эксперт предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Если говорить об электросамокатах, где установлен двигатель мощностью, которая не позволяет разгоняться больше 20—25 км/ч, то здесь я не вижу каких-то серьёзных проблем с этим и не вижу необходимости в дополнительных ограничениях в ПДД», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если электросамокат может разгоняться до скорости более 30—40 км/ч, то на него должны распространяться все правила, касающиеся мопедов и скутеров, включая требование наличия водительского удостоверения.

Как отметил Шкуматов, такие скоростные самокаты могут представлять опасность и для пешеходов, и для самого ездока.

Ранее комиссия Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями предложила приравнять к мопедам средства передвижения с электрическими двигателями, в том числе велосипеды с мотором и электросамокаты.

«Крыминформ» сообщал, что в Крыму ограничат движение электросамокатов и гироскутеров на набережных курортных городов.

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