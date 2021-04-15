Эксперт предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов.

«Если говорить об электросамокатах, где установлен двигатель мощностью, которая не позволяет разгоняться больше 20—25 км/ч, то здесь я не вижу каких-то серьёзных проблем с этим и не вижу необходимости в дополнительных ограничениях в ПДД», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если электросамокат может разгоняться до скорости более 30—40 км/ч, то на него должны распространяться все правила, касающиеся мопедов и скутеров, включая требование наличия водительского удостоверения.

Как отметил Шкуматов, такие скоростные самокаты могут представлять опасность и для пешеходов, и для самого ездока.

Ранее комиссия Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями предложила приравнять к мопедам средства передвижения с электрическими двигателями, в том числе велосипеды с мотором и электросамокаты.

«Крыминформ» сообщал, что в Крыму ограничат движение электросамокатов и гироскутеров на набережных курортных городов.