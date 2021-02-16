В Крыму ограничат катание на самокатах и гироскутерах на набережных

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В Крыму ограничат движение электросамокатов и гироскутеров на набережных курортных городов, заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
В Крыму ограничат катание на самокатах и гироскутерах на набережных
  • Pixabay

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Предусмотрены мероприятия, направленные на ограничение движения мотороллеров, мопедов, самокатов, гироскутеров и другой подобной техники на набережных и в пешеходных зонах муниципальных образований, так как это является причиной жалоб со стороны жителей и гостей Крыма», — отметил Волченко.

Кроме того, глава республики Сергей Аксёнов заявил, что пользователи пляжей должны нести ответственность за водные мотоциклы и аттракционы на своей территории. Об этом сообщает «Крым 24».

«Пользователи пляжей, с которыми заключены соглашения, в том числе несут ответственность, если на их территориях стоят аттракционы, водные мотоциклы и т. д. Если нужно принять дополнительный нормативный акт, то внесём», — сказал Аксёнов.

По его словам, наличие незаконной техники станет основанием для расторжения договора.

В декабре руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов прокомментировал предложение ввести правила дорожного движения для электросамокатов, сегвеев, моноколёс и иного подобного электротранспорта.

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