В ФАР прокомментировали предложение ввести ПДД для электросамокатов

Руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов прокомментировал предложение ввести правила дорожного движения для электросамокатов, сигвеев, моноколёс и иного подобного электротранспорта.

«Для начала нужно внести изменения в ПДД, так скажем, «легализовать» этих участников дорожного движения. Сейчас уже есть конкретные предложения, какие из них будут приняты — пока ещё непонятно», — заявил он в беседе с РИА Новости Крым.

По его словам, ограничения нужны, поскольку с каждым годом такого транспорта становится всё больше.

«Я думаю, что можно провести аналогию с велосипедистами. До 14 лет они должны ездить под присмотром взрослых, если старше 14 лет — то с соблюдением правил дорожного движения», — сказал Едрышов.

Ранее заместитель начальника ГУОБДД Владимир Кузин заявил, что правила использования электросамокатов, сигвеев, моноколёс могут появиться в России к началу весны.

Член Ассоциации юристов России Карен Погосов в беседе с изданием «Аргументы и факты» дал рекомендации, как оформлять аварии на велодорожке с моноколёсами и самокатами.