В Подмосковье открылись 350 точек проката велосипедов в 29 округах

В Московской области заработали 350 сервисов проката велосипедов. Они расположены в 29 округах региона.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Сервисы велопроката пользуются всё большей популярностью у жителей и гостей Подмосковья. В текущем году их число увеличилось больше чем в два раза. Уже начали работу 350 точек велопроката в 29 городских округах региона», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он отметил, что в прошлом году в это время работали лишь 150 точек велопроката.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН предложил ввести ограничения для мощных электросамокатов.