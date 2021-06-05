В России разрабатывают проект о правовом статусе электросамокатов

Министерство транспорта России занимается разработкой законопроекта, который определит правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, сообщили в российском МВД.

«В настоящее время правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности не определён. Разработчиком соответствующего проекта постановления правительства... является Минтранс России», — приводит ответ ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.

Ранее следователи и сотрудники полиции провели в Санкт-Петербурге обыски в компаниях по аренде электросамокатов после случаев наезда на людей.

В апреле руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов.