В России предложили обязать водителей электросамокатов носить шлем и защиту
«Прошу вас рассмотреть возможность регламентировать требования безопасности к эксплуатации электросамокатов, а именно обязать владельцев данных транспортных средств использовать защитные шлемы и амуницию (налокотники, наколенники) во время езды», — говорится в тексте обращения.
Общественный деятель отметил, что в последние годы электросамокаты стали массово популярными у россиян.
При этом отсутствие чётких требований безопасности и правил эксплуатации данных транспортных средств вызывает негативную реакцию у многих пешеходов и у автомобилистов.
Более того, сами владельцы электросамокатов нередко получают тяжёлые травмы, нуждаются в экстренной медицинской помощи в результате дорожных происшествий.
Подробнее — в материале RT.