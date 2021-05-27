В России предложили обязать водителей электросамокатов носить шлем и защиту

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Дмитрий Рункевич
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил обязать водителей электросамокатов использовать шлемы и иную защитную амуницию во время езды. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева имеется в распоряжении RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность регламентировать требования безопасности к эксплуатации электросамокатов, а именно обязать владельцев данных транспортных средств использовать защитные шлемы и амуницию (налокотники, наколенники) во время езды», — говорится в тексте обращения.

Общественный деятель отметил, что в последние годы электросамокаты стали массово популярными у россиян.

При этом отсутствие чётких требований безопасности и правил эксплуатации данных транспортных средств вызывает негативную реакцию у многих пешеходов и у автомобилистов.

Более того, сами владельцы электросамокатов нередко получают тяжёлые травмы, нуждаются в экстренной медицинской помощи в результате дорожных происшествий.

Подробнее — в материале RT.

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