Ограничение скорости, изменения в ПДД и штрафы: в России разработают правила движения на самокатах

Минтранс России предложил ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров до 20 км/ч. В случае принятия нововведений пешеходы на тротуарах получат приоритет над владельцами средств индивидуальной мобильности. Также предлагается ввести новые дорожные знаки, которые будут регулировать движение подобных транспортных средств. За нарушение правил предусмотрены штрафы в соответствии с КоАП. Проект изменений в ПДД готовят совместно Минтранс и МВД.

В России предлагается регламентировать использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты и гироскутеры. В частности, речь идёт об установлении максимальной скорости 20 км/ч для движения на таких устройствах. Об этом РИА Новости рассказал замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко.

По его словам, в новом проекте закона предусматривается, что пешеходы на тротуарах получат приоритет над владельцами самокатов и других средств индивидуальной мобильности.

«Лицо, использующее СИМ, — это гость на инфраструктуре для пешеходов. Таким образом, если лицо, использующее СИМ, мешает пешеходному потоку, такое лицо должно спешиться и превратиться в пешехода», — сообщил Луговенко.

Специалист Минтранса отметил, что в проекте предлагается указать, что владельцы СИМ должны в основном пользоваться велосипедными дорожками — эту инфраструктуру предстоит развивать. При этом владельцам СИМ разрешается ездить по тротуарам, обочинам и проезжей части дорог. Дети до семи лет, использующие СИМ без двигателя (например, самокаты, ролики или скейтборды), приравниваются к пешеходам.

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По словам представителя ведомства, проект изменений в правила дорожного движения (ПДД) для пользователей средств индивидуальной мобильности предусматривает в случае нарушений штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП).

«Это статьи 12.29 и 12.30 КоАП РФ. Они в действующей редакции уже позволяют при принятии правил дорожного движения администрировать правонарушения», — уточнил представитель Минтранса.

В свою очередь, замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Николай Шеюхин, комментируя инициативу о введении скоростных ограничений для электросамокатов и других СИМ, пояснил, что их будут вводить с учётом ряда факторов. В проекте изменений также предлагается внедрение новых дорожных знаков, которые будут регулировать движение таких транспортных средств.

«Предусматривается установка специальных дорожных знаков. Там, где будет возможность их использовать, будут ограничения по скорости. Безусловно, будут ограничения исходя из ширины тротуара и так далее. Там, где будет безопасно, оно (движение. — RT) будет разрешено», — пояснил он.

Шеюхин уточнил, что проект изменений в ПДД готовят совместно Минтранс и МВД. Сейчас ведомства завершают согласование деталей проекта. Основная дискуссия развернулась вокруг того, что считать СИМ. По словам Шеюхина, Минтранс предлагает отнести к этой категории средства, которые приводятся в движение как с помощью двигателя (электросамокаты, моноколёса, гироскутеры и пр.), так и с помощью мускульной силы (самокаты, роликовые коньки, скейты и др.).

РИА Новости

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Владимир Луговенко добавил, что проектом предполагается введение ряда дорожных знаков, например «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Также планируется установить на дорогах специальные таблички, которые будут указывать, распространяется ли действие того или иного дорожного знака на СИМ.

Помимо этого, Луговенко сообщил, что к существующим категориям участников дорожного движения (водитель, пешеход, пассажир, велосипедист) может быть добавлена ещё одна — лицо, использующее средство индивидуальной мобильности.

Комментируя предложенную инициативу, партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что введение регулирования средств индивидуальной мобильности давно назрело, поскольку такие устройства пока не нужно регистрировать.

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Собеседник RT заявил, что в настоящее время фиксируется много происшествий с участием подобных средств передвижения. По словам Моржаретто, уже сегодня МВД считает, что пользователей электросамокатов мощностью больше 250 Вт надо наказывать как водителей мопедов.

«Довольно много случается травм, к сожалению, и среди тех людей, которые перемещаются на этих штуках, и среди пешеходов. Поскольку ездят на этих самокатах, моноколёсах по тротуару, как правило. Сейчас есть предложение внести в ПДД понятие «средство индивидуальной мобильности»... Прописать некие правила для них, и уже появилась необходимость ввести какие-то, к сожалению, наказания», — добавил эксперт.

Напомним, в 2019 году Минтранс подготовил поправки в ПДД, согласно которым появился новый термин — «средства индивидуальной мобильности». К ним относятся электросамокаты, самокаты, скейтборды, электроскейтборды, роликовые коньки, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и иные подобные средства передвижения.

В документе отмечалось, что использование подобных средств — достаточно эффективный способ перемещения, в связи с чем необходимо урегулировать их интеграцию в пешеходное и велосипедное пространство.

Ведомство, в частности, предложило прописать в правилах дорожного движения разрешение владельцам СИМ передвигаться по пешеходным зонам, а также позволить им пересекать дорогу по переходам со скоростью пешеходов. Минтранс также предложил обязать владельцев использовать фонари в тёмное время суток.

В сентябре 2020 года в ведомстве прокомментировали инициативу о наказании за опасное катание на средствах индивидуальной мобильности, пояснив, что в случае принятия проекта постановления к нарушителям может быть применена административная ответственность. Штраф за опасное катание составит от 500 до 1,5 тыс. рублей.