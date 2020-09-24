В Минтрансе прокомментировали инициативу о наказании за опасное катание на самокате

В пресс-службе Минтранса прокомментировали инициативу о наказании на опасное катание на средствах индивидуальной мобильности, среди которых электросамокаты, гироскутеры, моноколёса и роликовые коньки.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В настоящее время проект поправок к Правилам дорожного движения находится на рассмотрении рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере автомобильного транспорта. Документ также передан на правовую и антикоррупционную экспертизу в Минюст.

Авторы инициативы предлагают выделить средства индивидуальной мобильности в отдельную категорию участников движения.

Как отметили в министерстве, в случае принятия проекта постановления к нарушителям может быть применена административная ответственность. Максимальное наказание за опасное катание на гироскутере, например, составит от 500—800 до 1,5 тыс. рублей.

Ранее портал Nation News опубликовал мнение председателя Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова, который оценил необходимость ввести штрафы для нарушителей ПДД на самокатах.