Эксперт рассказал, как оформлять аварии на велодорожке с моноколёсами и самокатами

Член Ассоциации юристов России (АЮР) Карен Погосов дал рекомендации, как оформлять аварии на велодорожке с моноколёсами и самокатами.

Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Погосов напомнил, что в 2020 году правительство ввело поправки в Правила дорожного движения (ПДД), связанные со средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь обладатели СИМ не относятся к пешеходам, кроме детей, не достигших возраста 7 лет. Часто новые средства передвижения позволяют развивать высокую скорость, и при столкновении люди получают серьёзные травмы.

Эксперт рассказал, что если гражданин на СИМ едет по тротуару, то он обязан уступать дорогу пешеходам. В общественных местах райдер должен приобрести скорость, равную темпу шага пешеходов.

На проезжей части ехать можно только по краю обочины, не препятствуя движению автомобилей, со скоростью не более 60 км/ч.

Гражданам на моноколёсах запрещено движение по проезжей части дорог общего пользования.

Как пояснил, Карен Погосов, универсального алгоритма при столкновениях пешеходов с электросамокатом или водителем моноколеса пока нет. Для доказательств в суде необходимо попросить очевидцев аварии стать свидетелями по делу.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», эксперт по велоспорту, зампред Союза велосипедистов Волгограда по развитию велотранспортной инфраструктуры Михаил Соломонов рассказал об основных правилах безопасности при передвижении на велосипеде.