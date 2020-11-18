В России предложено ограничить скорость электросамокатов

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Скорость электросамокатов и гироскутеров в России предлагается ограничить до 20 км/ч, заявил замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.
В России предложено ограничить скорость электросамокатов
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Предлагается зарегулировать скоростные режимы, то есть по использованию (средств индивидуальной мобильности — RT)», — цитирует РИА Новости Луговенко.

Также предлагается введение новых дорожных знаков, которые будут регулировать движение подобных транспортных средств.

Уточняется, что проект изменений в ПДД готовят совместно Минтранс и МВД.

24 сентября в пресс-службе Минтранса прокомментировали инициативу о наказании на опасное катание на средствах индивидуальной мобильности, среди которых электросамокаты, гироскутеры, моноколёса и роликовые коньки.

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