В России предложено ограничить скорость электросамокатов
- АГН «Москва»
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«Предлагается зарегулировать скоростные режимы, то есть по использованию (средств индивидуальной мобильности — RT)», — цитирует РИА Новости Луговенко.
Также предлагается введение новых дорожных знаков, которые будут регулировать движение подобных транспортных средств.
Уточняется, что проект изменений в ПДД готовят совместно Минтранс и МВД.
24 сентября в пресс-службе Минтранса прокомментировали инициативу о наказании на опасное катание на средствах индивидуальной мобильности, среди которых электросамокаты, гироскутеры, моноколёса и роликовые коньки.