Автоэксперт оценил предложение ограничить скорость электросамокатов

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Анастасия Румянцева
Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал RT предложение ограничить до 20 км/ч скорость электросамокатов и гироскутеров в России.
Автоэксперт оценил предложение ограничить скорость электросамокатов
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«Проблема созрела давно, потому что количество таких средств индивидуальной мобильности в России довольно велико. Насколько велико, сказать трудно... Статистика не ведётся, поскольку они не регистрируются... Но их много, и это стало проблемой», — пояснил Моржаретто.

Эксперт отметил, что в настоящее время фиксируется много происшествий с участием подобных средств передвижения. 

«Довольно много случается травм, к сожалению, и среди тех людей, которые перемещаются на этих штуках, и среди пешеходов. Поскольку ездят на этих самокатах, моноколёсах по тротуару, как правило. Сейчас есть предложение внести в ПДД понятие «средство индивидуальной мобильности». Такое предложение уже опубликовано, обсуждалось... Прописать некие правила для них, и уже появилась необходимость ввести какие-то, к сожалению, наказания», — добавил собеседник RT.

По словам Моржаретто, уже сегодня МВД считает, что надо наказывать водителей электросамокатов, мощность которых больше 250 Вт, как водителей мопедов.

«И такая практика уже есть по регионам, в Москве пока нет... Владельцев менее мощных — наказывать, как пешеходов и иных участников дорожного движения, по действующей статье КоАП 12.09 и 12.30. Опять же я говорю, необходимость в этом есть», — заключил он.

Ранее замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко заявил о том, что скорость электросамокатов и гироскутеров в России предлагается ограничить до 20 км/ч.

Также предлагается введение новых дорожных знаков, которые будут регулировать движение подобных транспортных средств.

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