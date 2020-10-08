Штрафной пересчёт: в КоАП может появиться «обнуление» нарушений ПДД

В текущей редакции проекта нового КоАП предусмотрена возможность «обнуления» нарушения ПДД, если соответствующий штраф был уплачен. Как пояснил член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, в таком случае следующее аналогичное нарушение не будет считаться повторным. Наряду с этим парламентарий рассказал, что штрафы для автомобилистов останутся на прежнем уровне, а некоторые взыскания в размере 100-300 рублей из документа убрали из-за несоответствия «разумным критериям мер ответственности».

Возможность «обнуления» нарушения ПДД, которое было установлено камерами фото- и видеофиксации, предусмотрено в текущей редакции проекта нового Кодекса об административных правонарушениях. Речь идёт о ситуациях, когда штраф уплачен.

«Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлечённое к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию», — пояснил член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Парламентарий добавил, что в этом случае следующее аналогичное нарушение не будет считаться повторным.

Напомним, что первое публичное обсуждение нового КоАП проводилось в период с января по апрель. Ожидалось, что документ вступит в силу 1 января 2021 года, однако это решение пришлось пересмотреть из-за множества замечаний и предложений.

В частности, в процессе работы над документом из него убрали пункты о повышении штрафов за превышение скорости. Согласно прежней версии проекта, штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч увеличивался с 500 рублей до 3 тыс. рублей, за превышение на 40—60 км/ч предполагался штраф в размере 4 тыс. рублей, более чем на 60 км/ч — штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав.

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Комментируя возможные нововведения, председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин назвал идею об «обнулении штрафов» более либеральным подходом.

«Я полагаю, что коль скоро речь идёт об административном нарушении и штраф уплачен, а значит, наказание исполнено, то логично не считать человека подвергавшемся наказанию. С этим вполне можно согласиться», — сказал Похмелкин в беседе с RT.

Он отметил, что преимуществ для злостных нарушителей от нового подхода не будет, поскольку для них предусмотрены более суровые наказания, такие как лишение прав, административный арест, обязательные работы и другие меры.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев, в свою очередь, полагает, что «обнуление» будет стимулом больше не нарушать правила.

«У человека не будет наплевательского отношения к тому, что он нарушает правила. То есть, у него «обнуляется» история, он является хорошим плательщиком и у человека есть чем дорожить. У него будет чистая история и он не будет считаться злостным нарушителем, когда будет продлеваться полис ОСАГО», — сказал корреспонденту RT Канаев.

Штрафы на прежнем уровне

Вяткин также рассказал другие подробности о штрафах для автомобилистов в новом проекте КоАП. По словам парламентария, санкции останутся на прежнем уровне.

«Мы в проекте сейчас как раз оставили (штрафы) в том виде, в котором они есть в действующем кодексе», — пояснил депутат. Он добавил, что одной из целей принятия нового КоАП стало стремление остановить «вал постоянных изменений».

Вместе с тем Вяткин добавил, что из документа убраны штрафы в размере 100-300 рублей. Парламентарий указал, что подобные взыскания «уже не отвечают никаким разумным критериям мер ответственности».

Парламентарий также обратил внимание на положение со штрафами за превышение скорости. Он указал, что в текущей ситуации автомобилисты едут быстрее установленного режима из-за нештрафуемого порога.

«Потому что если в городе ограничение в 60 км/ч, то все едут под 80 км/ч. Но увеличивается значительно риск столкновения, увеличивается тормозной путь, уменьшается время на реагирования на внезапно возникшее препятствие», — сказал Вяткин.

Наряду с этим Вяткин упомянул и другие сферы, которых коснётся новая редакция КоАП. Так, из документа убрали штрафы за отказ от вакцинации. Предыдущая версия проекта КоАП предполагала за отказ от предписанных медосмотров и прививок штраф до 7 тыс. рублей для граждан из группы риска.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Отметим, что днём ранее глава МВД Владимир Колокольцев высказался в пользу повышения штрафов за повторные правонарушения. По его мнению, при первичном нарушении не нужно привлекать к ответственности и назначать высокие штрафы, достаточно ограничиться предупреждением.

«Это касается тех правонарушений, где не столь велика опасность от последствий их совершения. Правонарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности, других видов противоправной деятельности, которые могут принести вред гражданину, — здесь суммы надо увеличивать, например в области безопасности дорожного движения», — цитирует министра ТАСС.

В качестве примера он упомянул водителей, которые за год многократно нарушают ПДД, несмотря на все штрафные санкции.

«Значит, нужны серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод», — заключил министр.