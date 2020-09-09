В ГАИ напомнили о санкциях к водителю в случае перевозки ребёнка без детского удерживающего устройства

Старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Ольга Позднякова напомнила о санкциях к водителю в случае перевозки ребёнка без детского удерживающего устройства.

«При установлении факта нарушения водителем правил перевозки ребёнка (кроме организованной перевозки группы детей) он привлекается к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП, что влечёт наказание в виде наложения административного штрафа на водителя в размере 3 тыс. рублей; на должностных лиц — 25 тыс. рублей; на юридических лиц — 100 тыс. рублей», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, если в ДТП пострадал ребёнок, то на виновника инцидента, в зависимости от тяжести полученных пострадавшим травм, накладывается наказание в виде штрафа от 2,5 тыс. до 25 тыс. рублей или лишения права управления транспортным средством на срок от года до двух лет.

По статье УК предусмотрено более суровое наказание — ограничение свободы на срок до трёх лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 15 лет.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.