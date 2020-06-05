В Совфеде оценили проект нового КоАП

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Первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова оценила проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
В Совфеде оценили проект нового КоАП
  • РИА Новости

«Вектор на повышение ответственности, на более ответственное поведение россиян действительно взят, и не только в проекте нового КоАП. Это требование времени, неизбежность», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, проект предусматривает рост санкций лишь по отдельным статьям, остальные штрафы остаются неизменными.

Ещё одной особенностью Рукавишникова назвала то, что новый КоАП носит превентивный характер.

«Кроме того, существенно увеличено количество составов правонарушений, по которым предусмотрено вынесение гражданам предупреждения. Такая же мера есть для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые совершают правонарушение впервые и без отягчающих обстоятельств», — сказала сенатор.

Она также отметила, что в проекте отражены, к примеру, такие правонарушения, как мойка транспортных средств в запрещённых для этого местах, парковка автотранспорта на газонах, в цветниках и на других территориях, занятых зелёными насаждениями.

«Под запрет попадают проезд и парковка автотранспорта на детских игровых и спортивных площадках, оставление на улицах, во дворах и на других территориях общего пользования разукомплектованных машин, так называемого автохлама, нанесение на фасады зданий надписей и граффити», — сообщила Рукавишникова.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что по инициативе ГИБДД в проект нового КоАП ввели штраф в размере 50 тыс. рублей за отказ от медицинского освидетельствования, если в автомобиле находятся дети.

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